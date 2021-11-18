ОП: Нельзя "вываливать" в публичную плоскость методы работы собственной разведки

В Офисе президента считают публикацию информации о спецоперации против наемников российской ЧВК Вагнера "серьезным и болезненным ударом по нашим возможностям как государства", а также участием в контрразведывательных действиях России. Об этом в комментарии LIGA.net написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"На мой взгляд, абсолютно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства "вываливают" в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывают алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели работы разведчиков. Это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства", – написал он.

Подоляк отметил, что теперь наш противник знает все важнейшие нюансы того, как нашим разведчикам и спецслужбам удавалось собирать доказательства виновности россиян.

"Это сделали отдельные наши сограждане. То есть, они, по сути, неосознанно выполнили контрразведывательные функции за российские спецслужбы. К этому точно нельзя относиться спокойно", – считает Подоляк.

Он назвал "заброшенными россиянами" фейками публикации о том, что к операции против вагнеровцев имело отношение ЦРУ, и что это была международная операция.

"Придумывали какие-то документы, какие-то флэшки, какие-то приказы, какие-то "сливы". И все это абсолютно свободно распространялось в украинском медийном пространстве", – отметил советник главы ОП.

"Теперь всем стоило бы внимательно прочитать текст Bellingcat, желательно на английском, внимательно прочитать отчет ТСК, хорошо подумать и сделать выводы о большой дезинформационной спецоперации, которая была разыграна против Украины и против украинской власти за время с августа 2020 года", – считает Подоляк.

17 ноября Bellingcat и The Insider опубликовали расследование об украинской операции против ЧВК Вагнера. Согласно материалу, украинским разведчикам под видом охранной компании при "Роснефти" удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине. Но в последний момент по "предложению" главы ОП Андрея Ермака операцию "перенесли".

В ОП, реагируя на расследование Bellingcat, сказали, что Ермак не имеет полномочий отдавать приказы органам разведки, но мог "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что, по закону о разведке, приказы главам органов разведки могут отдавать якобы только президент и министр обороны. "Все остальные — это люди, которых я могу послушать и сделать по-своему", – сказал он.

Сегодня журналистка Янина Соколова опубликовала документы, которые, по ее словам, имеют отношение к проведению спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. В документах говорится, что перенос даты задержания состоялся по "решению высшего военно-политического руководства Украины".

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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