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ОП о публикации "секретных документов" США: Стандартная игра российских спецслужб

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 13:14
ОП о публикации
Михаил Подоляк (Фото: ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал публикации в западных СМИ о якобы утечках из разведки США игрой спецслужб РФ. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, сливы "секретных данных" очевидны и необходимы для отвлечения внимания, сеяния сомнения и взаимных подозрений, а также внесение расколов.

"Это стандартная игра российских спецслужб", — написал Подоляк.

Он отметил, что тактика РФ заключается в соединении открытых данных с фиктивными или отдельными элементами, после чего они публикуются в социальные сети, чтобы легализовать "вброс". 

Читайте также: "План контрнаступления". США считают, что часть "утечки" сфальсифицирована Россией – CNN

Дмитро Гриниченко
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