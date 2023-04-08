ОП о публикации "секретных документов" США: Стандартная игра российских спецслужб

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал публикации в западных СМИ о якобы утечках из разведки США игрой спецслужб РФ. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, сливы "секретных данных" очевидны и необходимы для отвлечения внимания, сеяния сомнения и взаимных подозрений, а также внесение расколов.

"Это стандартная игра российских спецслужб", — написал Подоляк.

Он отметил, что тактика РФ заключается в соединении открытых данных с фиктивными или отдельными элементами, после чего они публикуются в социальные сети, чтобы легализовать "вброс".

Газета The New York Times написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов военного командования Украины о подготовке к контрнаступлению. В Офисе президента заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается".

В ГУР заявили по этому поводу, что надо дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет.

В ходе заседаний Ставки верховного главнокомандующего рассматривается не один вариант проведения контрнаступления ВСУ, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Дмитро Гриниченко

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