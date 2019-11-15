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ОП: Государственные дела с Коломойским не обсуждаются

ОП: Государственные дела с Коломойским не обсуждаются - Фото
Встреча Зеленского с Коломойским (фото - пресс-служба президента)
15.11.2019, 14:35

"Он не имеет полномочий выступать от имени Украины", - заявили на Банковой

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сделала заявление о том, что бизнесмен Игорь Коломойский не входит в "команду Владимира Зеленского", и с ним не обсуждаются "государственные дела". Об этом Мендель написала в Twitter.

"Игорь Коломойский не является ни представителем правительства, ни членом команды Владимира Зеленского. Он не имеет полномочий выступать от имени Украины или Офиса президента, и никакие государственные дела с ним не обсуждаются", - написала Мендель.

Она не пояснила, чем вызвано это заявление и кому оно адресовано.

13 ноября Коломойский в интервью NYT сделал ряд скандальных заявлений, которые вызвали большой резонанс в обществе. В частности он заявил, что Украине необходимо более критично относиться к Западу и восстанавливать связи с Россией. Также Коломойский считает, что Украине вместо кредитов Международного валютного фонда нужно взять деньги у России.

Ранее, 10 сентября, Зеленский провел встречу с Коломойским в ОП на Банковой. Во встрече участвовали еще семь высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министр Алексей Гончарук, глава ОП Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, член набсовета Нафтогаза Юлия Ковалив и др.

В ОП тогда сами заявили, что участники встречи обсуждали энергетическую сферу. В частности, вопрос о снижении коммунальных тарифов. При этом в ОП отказались обнародовать протокол этой встречи.

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Владимир Зеленский игорь коломойский юлия мендель
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