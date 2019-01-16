Опасались провокаций. Первая община под Черниговом перешла в ПЦУ

Фото: Facebook Евгения Орда

Община Свято-Вознесенского прихода села Оленевка первой на Черниговщине перешла из Московского патриархата в новую Православную церковь Украины. Об этом сообщил в Facebook настоятель Екатерининской церкви в Чернигове Евгений Орда.

Решение о переходе в селе приняли 15 января, а первая служба при новой церкви во главе с отцом Сергием Чечина состоялась утром 16 января. Местные опасались провокаций во время службы. На нее пришли военнослужащие и активисты.

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5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

7 января в Софии Киевской представили томос об автокефалии ПЦУ и состоялось праздничное богослужение. Затем документ увезли на подпись синоду. 10 января томос вернулся в Украину с подписями всех членов синода Вселенского патриархата.