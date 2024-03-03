"Оперативная обстановка стабилизируется". ВСУ удерживают Бердичи, Орловку и Тоненькое

Фото: 58 бригада имени гетмана Ивана Выговского

Силам обороны Украины удалось стабилизировать оперативную обстановку западнее Авдеевки, сказал в эфире единого телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.

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"В районе сел Бердичи, Орловка и Тоненькое, которые больше всего всех интересуют, оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия, но нет оснований говорить, что враг оккупировал или захватил эти населенные пункты", — сказал Лиховой.

Однако даже в такой ситуации у россиян могут быть локальные успехи, когда им удается артиллерией разрушить отдельные позиции. В таком случае украинским солдатам приходится перегруппироваться и отходить.

Лыховий сказал, что россияне уменьшили количество наступательных действий на участках фронта, за которые отвечает ОВСУ "Таврия". Он предположил, что это может быть "логическое следствие сушкопада".

"Статистика по боевым действиям остается высокой, [но] есть некоторые основания говорить об определенном снижении интенсивности и штурмовых действий, и авиаударов со стороны врага. О причинах можно только догадываться, но приведу такую цифру: за минувшие сутки во всей операционной зоне россияне нанесли 14 авиаударов", — сказал Лыховий.

В предыдущие дни количество авиаударов измерялось десятками.

"Это не на порядок меньше, но это ощутимое снижение", — сказал он.

"Поскольку авиация работает не сама по себе, а в интересах пехоты, то и количество штурмовых действий со стороны россиян сокращается", – добавил Лыховий.