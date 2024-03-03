"Оперативна обстановка стабілізується". ЗСУ утримують Бердичі, Орлівку і Тоненьке

Росіяни зменшили інтенсивність штурмових дій та авіаударів на захід від Авдіївки

Фото: 58 бригада імені гетьмана Івана Виговського

Силам оборони України вдалося стабілізувати оперативну обстановку на захід від Авдіївки, сказав в ефірі єдиного телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"В районі сіл Бердичі, Орлівка та Тоненьке, які найбільше всіх цікавлять, оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії, але немає підстав говорити, що ворог окупував або захопив ці населені пункти", – сказав Лиховій.

Проте навіть в такій ситуації у росіян можуть бути локальні успіхи, коли їм вдається артилерією зруйнувати окремі позиції. В такому випадку українським солдатам доводиться перегруповуватися і відходити.

Лиховій сказав, що росіяни зменшили кількість наступальних дій на ділянках фронту, за які відповідає ОСУВ "Таврія". Він припустив, що це може бути "логічним наслідком сушкопаду".

"Статистика щодо бойових дій залишається високою, [але] є деякі підстави говорити про певне зниження інтенсивності і штурмових дій, і авіаударів з боку ворога. Про причини можна лише здогадуватися, але наведу таку цифру: за минулу добу в усій операційній зоні росіяни завдали 14 авіаударів", – сказав Лиховій.

У попередні дні кількість авіаударів вимірювалась десятками.

"Це не на порядок менше, але це відчутне зниження", – сказав він.

"Оскільки авіація працює не сама по собі, а в інтересах піхоти, то і кількість штурмових дій з боку росіян скорочується", – додав Лиховій.