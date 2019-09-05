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ОПОРА рекомендует Зеленскому ветировать избирательный кодекс

ОПОРА рекомендует Зеленскому ветировать избирательный кодекс - Фото
Ольга Айвазовская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.09.2019, 16:42

По мнению Ольги Айвазовской, новый кодекс - это "отсутствие реформы"

Президенту Владимиру Зеленскому следует наложить вето на принятый предыдущим созывом Верховной Рады избирательный кодекс и вернуть его в парламент с правками, считает председатель правления ГС ОПОРА Ольга Айвазовская на круглом столе в четверг. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Айвазовской, утверждённый парламентом и отправленный на подпись президенту кодекс является "не просто устаревшим", а представляет собой отсутствие реформы.

Айвазовская подчеркнула, что президенту нужно принять какое-либо решение по избирательному кодексу: "Игнорирование этого документа приведёт к тому, что новые инициативы не смогут быть рассмотрены Верховной Радой", - заявила она.

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Ольга Айвазовская избирательный кодекс
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