ОПОРА рекомендует Зеленскому ветировать избирательный кодекс

Президенту Владимиру Зеленскому следует наложить вето на принятый предыдущим созывом Верховной Рады избирательный кодекс и вернуть его в парламент с правками, считает председатель правления ГС ОПОРА Ольга Айвазовская на круглом столе в четверг. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Айвазовской, утверждённый парламентом и отправленный на подпись президенту кодекс является "не просто устаревшим", а представляет собой отсутствие реформы.
Айвазовская подчеркнула, что президенту нужно принять какое-либо решение по избирательному кодексу: "Игнорирование этого документа приведёт к тому, что новые инициативы не смогут быть рассмотрены Верховной Радой", - заявила она.
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