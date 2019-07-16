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16.07.2019, 15:12

Оппоблок внес в Раду законопроект об отмене языкового закона

Оппоблок внес в Раду законопроект об отмене языкового закона - Фото
Оппозиционный блок

В партии утверждают, что закон приняли с нарушением регламента парламента

Нардепы от партии Оппозиционный Блок Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев подали в Раду законопроект об отмене языкового закона, вступившего в силу сегодня, 16 июля. Об этом сообщается на сайте парламента.

На сайте политсилы заявляют, что языковой закон якобы нарушает нормы Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков в части "гарантий развития русского и других языков нацменьшинств".

Также в партии считают, что закон приняли якобы с "грубыми нарушениями Конституции и регламента Верховной Рады". 

В конце июня 2019 года в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата, в котором КСУ просят определить конституционность закона о языке. Авторы документа также попросили суд задействовать в производстве депутатов Александра Долженкова и Вадима Новинского.

Партия пятого президента Петра Порошенко Евросолидарность предупредила, что попытки отменить или внести изменения в языковой закон получат отпор.

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Теги: языковой закон, Вадим Новинский, Оппозиционный блок, александр вилкул, евгений мураев
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