Оппоблок заблокировал подписание языкового закона

Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутаты франкции Оппозиционного блока в Верховной Раде зарегистрировали два проекта постановления об отмене закона об украинском языке, который был принят сегодня утром. Об этом сообщил журналистам депутат Оппоблока Александр Вилкул, который подал один из проектов постановления вместе с Вадимом Новинским передает корреспондент LIGA.net.

"Я считаю, что этот закон антиконституционный. Он нарушает как минимум две статьи Конституции. Мы сейчас заблокировали его подписание своим проектом постановления", - сказал он.

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По его словам, Оппоблок собирается обратиться в Конституционный суд.

"Таким образом, ни спикер парламента Парубий, ни президент Порошенко не могут подписать этот закон. Соответственно, этот закон не может вступить в силу", - подчеркнул Вилкул у себя в Facebook.

Документ №5670-д-П уже зарегистрирован.

Также зарегистрирован еще один проект постановления об отмене закона о языке №5670-д-П1, который подали депутаты Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Михаил Папиев, Юлий Йоффе и Юрий Мирошниченко.

Закон предусматривает, что украинский язык как государственный будет обязателен в органах власти и других публичных сферах. Знать и использовать его в работе обязаны президент, руководство парламента, премьер и члены правительства, другие представители власти всех уровней в центре и на местах. Также знать и использовать украинский должны руководители и сотрудники образовательных, медицинских и научных учреждений.

Знать украинский обязаны все граждане: государство должно обеспечить им возможность изучать язык. Знание государственного языка необходимо для получения гражданства. Действие закона не распространяется на сферу личного общения и религиозные обряды.