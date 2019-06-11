Оппозиция vs коалиция: Тимошенко уже знает, где будет Батькивщина

Юлия Тимошенко (скриншот из программы)

Даже если Батькивщину "не примут" в коалицию после досрочных парламентских выборов, партия не уйдет в оппозицию к новой власти. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявила ее лидер Юлия Тимошенко.

"Мы не будем работать в оппозиции", - сказала она, аргументировав это тем, что она "не может позволить себе еще пять лет бездарно потерять потому, что мы будем из-за амбиций в оппозиции".

Тимошенко добавила, что Батькивщины, возможно, не будет и в коалиции.

По ее словам, "очень хорошо", что Слуга народа хочет получить большинство в Раде, но независимо от того, будет она или нет, задача президента Владимира Зеленского - "консолидировать не только общество, но и значительную часть парламента" для получения конституционного большинства - 300 голосов.

При этом Тимошенко заверила, что якобы станет помогать ему "в любом статусе, всеми силами" из-за того, что Украина, как она выразилась, в "критическом состоянии".

Вчера на съезде Батькивщина показала список партии на досрочные выборы: было всего пять имен. Также она сделала предложение Вакарчуку и Разумкову. На днях лидер партии успела сделать заявление, что с Россией нужно "начать с чистого листа".

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