Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.06.2019, 06:43

Оппозиция vs коалиция: Тимошенко уже знает, где будет Батькивщина

Оппозиция vs коалиция: Тимошенко уже знает, где будет Батькивщина - Фото
Юлия Тимошенко (скриншот из программы)

По словам лидера партии Батькивщина, в ближайшие дни она встретится с президентом Владимиром Зеленским

Даже если Батькивщину "не примут" в коалицию после досрочных парламентских выборов, партия не уйдет в оппозицию к новой власти. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявила ее лидер Юлия Тимошенко.

"Мы не будем работать в оппозиции", - сказала она, аргументировав это тем, что она "не может позволить себе еще пять лет бездарно потерять потому, что мы будем из-за амбиций в оппозиции".

Тимошенко добавила, что Батькивщины, возможно, не будет и в коалиции.

По ее словам, "очень хорошо", что Слуга народа хочет получить большинство в Раде, но независимо от того, будет она или нет, задача президента Владимира Зеленского - "консолидировать не только общество, но и значительную часть парламента" для получения конституционного большинства - 300 голосов.

При этом Тимошенко заверила, что якобы станет помогать ему "в любом статусе, всеми силами" из-за того, что Украина, как она выразилась, в "критическом состоянии".

Вчера на съезде Батькивщина показала список партии на досрочные выборы: было всего пять имен. Также она сделала предложение Вакарчуку и Разумкову. На днях лидер партии успела сделать заявление, что с Россией нужно "начать с чистого листа".

Читайте мнение: Все пропало, мы победили: почему "партия власти" - почти приговор

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, выборы, коалиция, юлия тимошенко, оппозиция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 