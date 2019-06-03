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03.06.2019, 12:48

Тимошенко о Зеленском и РФ: Шесть недель прошло, а изменений нет

Тимошенко о Зеленском и РФ: Шесть недель прошло, а изменений нет - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардеп Юля Тимошенко считает, что переговоры с РФ нужно начинать с чистого листа

Нардеп Юлия Тимошенко заявила, что с момента избрания президентом Владимира Зеленского ничего не изменилось и Украина должна начать переговоры со страной-оккупантом Россией "с чистого листа", так как переговоры в минском формате зашли в тупик. Об этом она сказала во время согласительного совета Рады.

"Шесть недель прошло после завершения президентских выборов. Шесть недель люди ждут перемен", - заявила Тимошенко.

По ее словам, больше всего перемен ждут "военнопленные, политзаключенные и заложники", которых удерживает Россия: "Никаких переговоров не ведется, никаких дискуссий не существует, практически забытые люди".

"Я хочу обратить внимание на то, что, в том числе спикер Думы страны, которая ведет против нас войну, сказала об этом, нужно начинать переговоры с чистого листа. В том числе, учитывая избрание нового президента, нужно немедленно начать переговоры с чистого листа", - добавила она.

Вчера, 2 июня, сообщалось, что премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что намерение Зеленского возобновить переговоры с РФ в формате минских соглашений сопровождаются устаревшей риторикой.

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Теги: переговоры, рада, юлия тимошенко, согласительный совет
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