Опрос LIGA.net: вы поддерживаете внедрение рынка земли в Украине?

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13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли, а его принятие в целом планируются еще до Нового года. По данным социологов КМИС, большинство украинцев не поддержали эти шаги власти.

Нам интересно мнение читателей. Вопрос простой – поддерживаете ли вы внедрение рынка земли?

По законопроекту, в одних руках не может находиться более 35% с/х земель объединенной общины, 15% - области и 0,5% - страны.

Спикер Рады Разумков говорит, что лимит на концентрацию с/х земли в одних руках может составить около 50 000 га - это вчетверо меньше, чем в принятом в первом чтении законопроекте.

По словам министра экономразвития Тимофея Милованова, Геокадастр заполнен ведомостями на 73% и готов к запуску рынка земли.

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