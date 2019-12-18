Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Опрос LIGA.net: вы поддерживаете внедрение рынка земли в Украине?

Опрос LIGA.net: вы поддерживаете внедрение рынка земли в Украине? - Фото
Фото: pixabay.com
18.12.2019, 14:30

Месяц назад Рада сделала шаг к отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Поддерживаете? Нет?

13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли, а его принятие в целом планируются еще до Нового года. По данным социологов КМИС, большинство украинцев не поддержали эти шаги власти.

Нам интересно мнение читателей. Вопрос простой – поддерживаете ли вы внедрение рынка земли?

  • По законопроекту, в одних руках не может находиться более 35% с/х земель объединенной общины, 15% - области и 0,5% - страны.
  • Спикер Рады Разумков говорит, что лимит на концентрацию с/х земли в одних руках может составить около 50 000 га - это вчетверо меньше, чем в принятом в первом чтении законопроекте.
  • По словам министра экономразвития Тимофея Милованова, Геокадастр заполнен ведомостями на 73% и готов к запуску рынка земли.

Читайте также: Земля, политики и СМИ: кто топил за земельную реформу, а кто топил реформу

Напишите нам
рынок земли
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 