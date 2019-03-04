Опрос Рейтинга: какие партии прошли бы в Раду сейчас

Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, на первом месте оказалась бы партия кандидата в президенты Владимира Зеленского Слуга народа. Таковы результаты опроса, проведенного группой Рейтинг.

Опрос проведен в феврале.

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Среди всех опрошенных свои голоса Слуге народа отдали бы 13,3% респондентов. Среди тех, кто намерен голосовать, - 15,6%. Среди тех, кто намерен голосовать и определился — 21,5%.

На втором месте - Батькивщина (соответственно, 10,9%, 13,6%, 18,7%).

На третьем - Блок Петра Порошенко: 8,2% среди все опрошенных, 10,3% среди тех, кто намерен голосовать на выборах, 14,2% - среди тех, кто намерен голосовать и определился.

Пятипроцентый барьер, кроме этих трех, преодолела бы еще Оппозиционная платформа (соответственно, 6,4%, 7,6%, 10,5%), а также Гражданская позиция и Самопомощь - среди тех, кто намерен голосовать и определился (6,2% и 5,5%, соответственно).

По итогам опроса КМИСа, если бы выборы в Раду проходили в середине февраля, из тех, кто определился, больше всего украинцев (22,7%) проголосовали бы за Слугу народа.

На втором месте - Батькивщина, за нее готовы проголосовать 16,9% респондентов, на третьем - БПП - 16,2%.

11,4% украинцев проголосовали бы за партию Оппозиционная платформа За Жизнь, 6% - за партию Гражданская позиция, 5,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко. Таким образом, пятипроцентный барьер преодолели бы шесть партий.