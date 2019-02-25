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25.02.2019, 13:08

Какие партии прошли бы в ВР, если выборы - в феврале: опрос КМИС

Какие партии прошли бы в ВР, если выборы - в феврале: опрос КМИС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным опроса, проходной барьер на парламентских выборах-2019 преодолевают шесть партий

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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине февраля этого года, то из тех, кто определился, больше всего украинцев (22, 7%) проголосовали бы за партию кандидата в президенты Владимира Зеленского Слуга народа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского института международного института социологии.

На втором месте - Всеукраинское объединение Батькивщина, за нее готовы проголосовать  16,9%  респондентов, на третьем - Блок Петра Порошенко Солидарность - 16,2%.

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11,4% украинцев проголосовали бы за партию Оппозиционная платформа За Жизнь, 6% - за партию Гражданская позиция,

5,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко. 

Таким образом, 5% барьер преодолели бы шесть партий.

Далее респонденты распределили свои голоса таким образом:

 4% - за партию Оппозиционный блок,

 3,7% - за партию Объединение Самопомощь,

 2,3% - за Блок Святослава Вакарчука,

 1,7% - за партию Всеукраинское объединение Свобода,

 1,5% - за партию Наши,

 1,4% - за партию Народный фронт,

 0,9% - за партию Основа,

 0,8% - за партию Відрождення,

 0,7% - за партию УКРОП,

 0,5% - за партию Народный контроль,

 0,5% - за партию Справедливость.

 за другие партии - всего 3,1%.

Социологи уточнили, что для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, в таблице 1 приводятся три варианта рейтингов партий: % всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех собирается голосовать и определился с партией.

С 8 по 20 февраля 2019 Киевский международный институт социологии провел опрос методом личного интервью среди 2042 респондентов старше 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​выборке.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, подконтрольной Украине.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

20 февраля 2019 года согласно опросу центра Разумкова сообщалось, что если бы в ближайшее время проводились выборы в Верховную Раду, то больше всего мест в парламенте при голосовании по партийным спискам получила бы партия Слуга народа нынешнего лидера (по данным основных социологических компаний - одновтороетретье) президентской гонки Владимира Зеленского. 

Выборы народных депутатов в Раду пройдут 27 октября 2019 года.

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Теги: Слуга народа, опрос, Батькивщина, Блок Петра Порошенко, гражданская позиция, кмис
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