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20.02.2019, 11:18

Три партии заводят в Раду большинство депутатов: опрос Разумкова

Три партии заводят в Раду большинство депутатов: опрос Разумкова - Фото
Верховная Рада (фото — Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Новый опрос от социологической компании центр Разумкова проведен в начале-середине февраля 2019 года

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Если бы в ближайшее время проводились выборы в Верховную Раду, то больше всего мест в парламенте при голосовании по партийным спискам получила бы партия Слуга народа нынешнего лидера (по данным основных социологических компаний - одновторое, третье) президентской гонки Владимира Зеленского. Такие результаты соцопроса приводит центр Разумкова.

За Слугу народа готовы проголосовать 18% тех опрошенных украинцев, кто собирается пойти на избирательные участки.

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Партия Батькивщина Юлии Тимошенко набирает при этом 15,4% голосов, Блок Петра Порошенко Солидарность - 14,9%, Гражданская позиция Анатолия Гриценко - 8,0%.

Оппозиционная платформа - За життя Юрия Бойко набирает 6,6%, а 5% респондентов собираются отдать голоса Радикальной партии Олега Ляшко.

Полная таблица итогов партийного соцопроса (нажмите, чтобы увеличить):

Опрос проведен с 7 по 14 февраля 2019 года среди 2016 украинцев от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Аналогичный опрос Киевского международного института, проведенный с 31 января по 10 февраля, показал, что в Раду проходят те же партии.

Совместное исследование с 19 по 30 января Центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко, компании Инфо Сапиенс и группы Рейтинг показало, что проходной барьер в Раду преодолели бы шесть политических партий.

Выборы народных депутатов в Раду пройдут 27 октября 2019 года.

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Теги: верховная рада, Слуга народа, БПП, выборы, исследование, опрос, Батькивщина, социология, центр Разумкова, выборы-2019
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