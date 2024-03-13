Опрос: У 70% украинцев есть близкие, кто воевал или воюет. На западе и в центре – больше

Фото: Генеральный штаб ВСУ

На март 2024 года у 70% украинцев среди близких есть те, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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В целом по Украине у 70% есть близкие, принимавшие или участвующие в противостоянии вооруженной агрессии РФ после начала полномасштабного вторжения. По сравнению с сентябрем 2023 года этот показатель увеличился на 5%.

В западной части Украины у 76% опрошенных среди близких есть те, кто воевал или воюет с начала полномасштабного вторжения. В центральных регионах этот показатель составляет 72%, а в южных и восточных – 67% и 57% соответственно.

55% респондентов отметили, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в боевых действиях на территории Украины с 2014 по 2021 год.

Инфографика социологической группы ''Рейтинг''

Также 41% опрошенных предполагают, что сами могут стать ветеранами в будущем, 53% – противоположного мнения, еще 6% заявили, что им трудно ответить. Чаще всего о такой возможности говорили жители западных регионов, мужчины от 18 до 35 лет и те украинцы, имеющие родственников и близких, которые воевали или воюют сейчас.

Инфографика социологической группы ''Рейтинг''

Опрос проведен и профинансирован социологической группой "Рейтинг". Инициатор исследования – Украинский ветеранский фонд Министерства по вопросам ветеранов. Со 2 по 5 марта методом телефонных интервью опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий и территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка выборки не превышает 3,1%.

22 января КМИС опубликовал исследование, свидетельствующее о том, что украинская нация объединена. Так считают 69% украинцев. 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Лишь 4% респондентов более вероятно или безусловно убеждены, что победит Россия.

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