Опитування: У 70% українців є близькі, які воювали або воюють. На заході та в центрі – більше
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

На березень 2024 року 70% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Загалом по Україні у 70% є близькі, які брали або беруть участь в протистоянні збройній агресії РФ після початку повномасштабного вторгнення. У порівнянні з вереснем 2023 року цей показник збільшився на 5%.

У західній частині України 76% опитаних мають серед близьких тих, хто воював чи воює з початку повномасштабного вторгнення. В центральних регіонах цей показник становить 72%, а у південних та східних – 67% та 57% відповідно.

55% опитуваних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у бойових діях на території України з 2014 до 2021 року.

Опитування: У 70% українців є близькі, які воювали або воюють. На заході та в центрі – більше
Інфографіка соціологічної групи ''Рейтинг''

Також 41% опитаних припускають, що самі можуть стати ветеранами у майбутньому, 53% – протилежної думки, ще 6% заявили, що їм складно відповісти. Найчастіше про таку можливість говорили мешканці західних регіонів, чоловіки від 18 до 35 років та ті українці, хто має родичів та близьких, котрі воювали чи воюють зараз.

Опитування: У 70% українців є близькі, які воювали або воюють. На заході та в центрі – більше
Інфографіка соціологічної групи ''Рейтинг''

Опитування проведено та профінансовано соціологічною групою "Рейтинг". Ініціатор дослідження – Український ветеранський фонд Міністерства з питань ветеранів. З 2 до 5 березня методом телефонних інтерв’ю було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій і територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Похибка вибірки не перевищує 3,1%.

  • 22 січня КМІС опублікував дослідження, яке свідчить про те, що українська нація об’єднана. Так вважають 69% українців. 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.
  • 21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять в перемогу України у війні. Лише 4% респондентів ймовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

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