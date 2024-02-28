35% чоловіків готові піти до ЗСУ. Але "поганий" командир лякає їх більше полону – опитування

Фото: Генштаб ЗСУ

35% українських чоловіків готові мобілізуватися. Разом з тим, є причини, які демотивують їх від служби у Збройних Силах України. Наприклад, імовірність потрапити до "поганого" командира, можливість отримати інвалідність або померти тощо, свідчать результати опитування Info Sapiens на замовлення Texty.org.

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Серед основних причин, що демотивують чоловіків йти у ЗСУ, опитані назвали недостатнє матеріальне забезпечення (65,6%), можливість отримати інвалідність або померти (64,1%), невизначеність строків служби (63,8%) та ймовірність потрапити до поганого командира (59,6%).

Водночас імовірність потрапити до "поганого" командира опитаних лякає більше, ніж полон — 59,6% проти 50,8%, з'ясували соціологи.

Крім того, на думку респондентів, на ефективність ЗСУ цього року негативно впливають корупція в Міноборони (46,2%), брак озброєння та боєприпасів (35,7%), втома суспільства від війни (29%) і зменшення військової допомоги від партнерів (22,3%).

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Також на LIGA.net є великий аналіз цього документа.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

Нардеп від СН Олександр Федієнко повідомив, що до законопроєкту про мобілізацію депутати внесли правку, що дозволяє українцям законно фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру.

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