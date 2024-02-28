35% мужчин готовы пойти в ВСУ. Но "плохой" командир пугает их больше плена – опрос

Фото: Генштаб ВСУ

35% украинских мужчин готовы мобилизоваться. Вместе с тем есть причины, которые демотивируют их от службы в Вооруженных Силах Украины. Например, вероятность попасть к "плохому" командиру, возможность получить инвалидность или умереть и т.д., свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens по заказу Texty.org.

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Среди основных причин, которые демотивируют мужчин идти в ВСУ, опрошенные назвали недостаточное материальное обеспечение (65,6%), возможность получить инвалидность или умереть (64,1%), неопределенность сроков службы (63,8%) и возможность попасть к плохому командиру (59,6%).

В то же время вероятность попасть к "плохому" командиру опрошенных пугает больше, чем плен – 59,6% против 50,8%, выяснили социологи.

Кроме того, по мнению респондентов, на эффективность ВСУ в этом году негативно влияют коррупция в Минобороны (46,2%), нехватка вооружения и боеприпасов (35,7%), усталость общества от войны (29%) и уменьшение военной помощи от партнеров (22,3%).

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок. Также на LIGA.net имеется обширный анализ этого документа.

7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.

Нардеп от СН Александр Федиенко сообщил, что в законопроект о мобилизации депутаты внесли правку, позволяющую украинцам законно фиксировать противоправные действия работников ТЦК на камеру.

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