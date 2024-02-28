Законопроєкт про мобілізацію можуть розглядати тижнями, дуже багато правок — нардеп від СН

Єгор Чернєв (Фото: скриншот із відео)

Розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні може затягнутись на тижні у залі Верховної Ради через величезну кількість правок. Про це повідомив народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв.

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За його словами, оборонний комітет розуміє важливість ухвалення документа, а тому працює над правками, яких вже понад 4000.

"Усі подані пропозиції згрупували по шістнадцяти блоках і зараз приймаються рішення за основу, а далі проведе роботу секретаріат, оскільки є багато правок, що повторюються", — сказав Чернєв.

Він зазначив, що деякі депутати подали по 100-300 правок, але багато з них мають технічний характер.

"Якщо у когось було завдання затягнути процес розгляду, то це точно не вдасться. Ми розглядатимемо все поблоково, і сподіваюся, що пропрацюємо цей документ найближчим часом. На друге читання він може бути винесений вже в березні, проте тут постає головне питання – як він проходитиме сесійну залу, адже кожен депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягтися на тижні", – заявив парламентар.

Депутат наголосив, що існує спеціальна процедура, але до такого важливого законопроєкту застосовувати її недоречно.

"Я сподіваюся, що ми домовимося з усіма фракціями та групами з тих питань, які мають бути залишені в законопроєкті, а також тих, які мають бути прибрані, щоб якнайшвидше пройти його в залі", – резюмував політик.

Раніше нардеп від Голосу Роман Костенко повідомив LIGA.net, що Комітет поки не опрацьовував поправки до законопроєкту про мобілізацію.

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Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Також на LIGA.net є великий аналіз цього документа.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

Нардеп від СН Олександр Федієнко повідомив, що до законопроєкту про мобілізацію депутати внесли правку, що дозволяє українцям законно фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру.

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