Законопроект о мобилизации могут рассматривать неделями, много правок — нардеп от СН

Чернев выразил надежду, что все фракции смогут договориться и как можно быстрее принять законопроект

Егор Чернев (Фото: скриншот с видео)

Рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении может затянуться на недели в зале Верховной Рады из-за огромного количества правок. Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа Егор Чернев.

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По его словам, оборонный комитет понимает важность принятия документа, а поэтому работает над правками, которых уже более 4000.

"Все представленные предложения сгруппировали по шестнадцати блокам и сейчас принимаются решения за основу, а дальше проведет работу секретариат, поскольку есть много повторяющихся правок", — сказал Чернев.

Он отметил, что некоторые депутаты подали по 100-300 правок, но много из них имеют технический характер.

"Если у кого-то была задача затянуть процесс рассмотрения, то это точно не удастся. Мы будем рассматривать все поблоково, и надеюсь, что проработаем этот документ в ближайшее время. На второе чтение он может быть вынесен уже в марте, однако здесь возникает главный вопрос – как он будет проходить сессионный зал, ведь каждый депутат имеет право поставить свою правку на голосование. Если такое произойдет, то разбирательство может затянуться на недели", — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что существует специальная процедура, но к такому важному законопроекту применять ее неуместно.

"Я надеюсь, что мы договоримся со всеми фракциями и группами по тем вопросам, которые должны быть оставлены в законопроекте, а также тем, которые должны быть убраны, чтобы поскорее пройти его в зале", — резюмировал политик.

Ранее нардеп от Голоса Роман Костенко сообщил LIGA.net, что Комитет пока не прорабатывал поправки к законопроекту о мобилизации.

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Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. Также на LIGA.net есть большой разбор этого документа.

7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.

Нардеп от СН Александр Федиенко сообщил, что в законопроект о мобилизации депутаты внесли правку, позволяющую украинцам законно фиксировать противоправные действия работников ТЦК на камеру.

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