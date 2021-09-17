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Опрос в облцентрах: на Донбассе к России холодно относятся только 16%, а к США – около 40%

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 19:17
Опрос в облцентрах: на Донбассе к России холодно относятся только 16%, а к США – около 40% - Фото
Фото: depositphotos.com

В областных центрах Украины к США и Евросоюзу относятся намного теплее, чем к России. Сторонников Штатов и ЕС больше в западных регионах, России – в восточных. При этом в Северодонецке и Мариуполе холодное отношение к РФ – только у 16-17% украинцев, а негативное отношение к США здесь у 39-41%. Об этом говорится в результатах опроса группы Рейтинг.

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Социологи провели опрос среди жителей областных центров Украины, результаты которого показали, что к Евросоюзу тепло относятся 51% респондентов, к США – 35%, а к России – 23%.

При этом динамика отношения менялась в последние годы. К примеру, отношение к ЕС в Украине за год улучшилось на 3% (с 48% в 2020-м – до 51% в 2021-м). К США в 2019-м тепло относились 42% жителей крупных городов Украины, в 2020-м – 31%, в 2021-м – 35%. К России хорошее отношение в 2019-м высказали 27% украинцев, в 2020-м – 24%, в 2021-м – 23%.

 

Опрос в облцентрах: на Донбассе к России холодно относятся только 16%, а к США – около 40%

Опрос в облцентрах: на Донбассе к России холодно относятся только 16%, а к США – около 40%
 

К США теплее всего относятся жители Ивано-Франковска, Львова и других западных областных центров. Холоднее всего – на востоке Украины. При этом в Северодонецке и Мариуполе тепло к США относятся 15-16%, а о холодном и очень холодном отношении заявили 39-41% опрошенных. В западных регионах этот показатель составляет 2-7%.

Опрос в облцентрах: на Донбассе к России холодно относятся только 16%, а к США – около 40%

К Евросоюзу тоже теплее всего относятся жители западных областных центров: во Львове – 74%, в Ивано-Франковске – 71%, в Ужгороде – 66%. В Мариуполе и Северодонецке этот показатель составил 27-28%, а о холодном отношении заявили 23-27%.

Опрос в облцентрах: на Донбассе к России холодно относятся только 16%, а к США – около 40%

К России теплее всего относятся жители восточной части Украины. В Мариуполе – 52%, в Северодонецке – 47%, в Харькове – 39%. Также о положительном отношении сказали 40% одесситов, 32% опрошенных из Запорожья и 29% – из Днепра. О холодном отношении к РФ на Донбассе высказались 16-17%, в западных областных центрах – 71-75%.

Опрос в облцентрах: на Донбассе к России холодно относятся только 16%, а к США – около 40%

Опрос проводился при поддержке USAID социологической группой Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. С 12 мая по 3 июня 2021 года социологи опросили методом интервью на дому 19196 украинцев из 24 областных центров (опрос на Донбассе проводился в Северодонецке и Мариуполе). Погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

  • В июле 2021-го после статьи Путина Группа Рейтинг провела в Украине опрос, и 55% сказали, что не согласны с тезисом президента страны-агрессора, что "украинцы и россияне – один народ".
  • По данным проведенного к 30-й годовщине независимости Украины опроса Группы Рейтинг, 50% украинцев считают, что страна должна двигаться в сторону Европы, 35% выступают за равнозначное отдаление Украины как от РФ, так и от Европы. 9% опрошенных хотят, чтобы страна двигалась в сторону России, еще 6% затруднились ответить.

Читайте также: За вступление в НАТО в крупных городах проголосовали бы 51% украинцев – Рейтинг

Оксана Житнюк
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Россия США рейтинг евросоюз опрос социология
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