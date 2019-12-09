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ОПЗЖ почти не голосует за законопроекты в сфере обороны – ЧЕСНО

ОПЗЖ почти не голосует за законопроекты в сфере обороны – ЧЕСНО - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
09.12.2019, 14:40

Соратники Виктора Медведчука за три месяца работы в парламенте участвовали лишь в 30% голосований

Фракция ОПЗЖ почти не участвует в голосовании за законопроекты в сферах безопасности и обороны. Об этом сообщает Рух ЧЕСНО.

При этом наиболее часто члены ОПЗЖ отдают свои голоса в вопросах о ратификации соглашений и протоколов с правительствами иностранных государств.

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В ЧЕСНО отмечают: в течение трех месяцев работы парламента ОПЗЖ продемонстрировала самый низкий показатель участия в голосованиях из всех фракций - 30%.

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верховная рада голосование ОПЗЖ оппозиционная платформа за жизнь
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