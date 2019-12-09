ОПЗЖ почти не голосует за законопроекты в сфере обороны – ЧЕСНО

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Фракция ОПЗЖ почти не участвует в голосовании за законопроекты в сферах безопасности и обороны. Об этом сообщает Рух ЧЕСНО.

При этом наиболее часто члены ОПЗЖ отдают свои голоса в вопросах о ратификации соглашений и протоколов с правительствами иностранных государств.

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В ЧЕСНО отмечают: в течение трех месяцев работы парламента ОПЗЖ продемонстрировала самый низкий показатель участия в голосованиях из всех фракций - 30%.

4 декабря депутат из фракции ОПЗЖ Владимир Кальцев установил рекорд по кнопкодавству в Верховной Раде ОПЗЖ

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