Переговорная делегация обсудит сотрудничество РФ и Венгрии в период после снятия санкций

Виктор Орбан (Фото:EPA/SADAK SOUICI)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправит в Россию "огромную экономическую" делегацию для переговоров о сотрудничестве после снятия санкций. Об этом он объявил на антивоенном митинге в Кечкемете 6 декабря, передает Economx.hu.

По его словам, группа отправится в ближайшие дни, чтобы провести переговоры на экономические темы. Орбан отметил, что Венгрия уже ведет диалог с Россией о развитии стратегического и экономического сотрудничества в период после снятия санкций.

Будапешт намерен создать долгосрочную основу, которая "обеспечит стабильное взаимодействие" стран.

После почти четырехчасовой встречи с диктатором России Владимиром Путиным в конце ноября Орбан призвал как можно скорее возобновить переговоры между Россией и Европой.