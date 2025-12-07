Орбан отправляет в Москву большую делегацию – готовятся сотрудничать после санкций
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправит в Россию "огромную экономическую" делегацию для переговоров о сотрудничестве после снятия санкций. Об этом он объявил на антивоенном митинге в Кечкемете 6 декабря, передает Economx.hu.
По его словам, группа отправится в ближайшие дни, чтобы провести переговоры на экономические темы. Орбан отметил, что Венгрия уже ведет диалог с Россией о развитии стратегического и экономического сотрудничества в период после снятия санкций.
Будапешт намерен создать долгосрочную основу, которая "обеспечит стабильное взаимодействие" стран.
После почти четырехчасовой встречи с диктатором России Владимиром Путиным в конце ноября Орбан призвал как можно скорее возобновить переговоры между Россией и Европой.
- 3 декабря стало известно, что Венгрия уже начала готовиться к обжалованию в Суде ЕС отказа от российского газа.
- 6 декабря сообщалось, что Бельгия блокирует план А финансовой помощи Украине, а Венгрия – план Б.
