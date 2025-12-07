Орбан відправляє до Москви велику делегацію – готуються співпрацювати після санкцій
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відправить до Росії "величезну економічну" делегацію для переговорів про співпрацю після зняття санкцій. Про це він оголосив на антивоєнному мітингу в Кечкеметі 6 грудня, передає Economx.hu.
За його словами, група вирушить найближчими днями, щоб провести переговори на економічні теми. Орбан зазначив, що Угорщина вже веде діалог із Росією про розвиток стратегічного та економічного співробітництва в період після зняття санкцій.
Будапешт має намір створити довгострокову основу, яка "забезпечить стабільну взаємодію" країн.
Після майже чотиригодинної зустрічі з диктатором Росії Володимиром Путіним наприкінці листопада Орбан закликав якомога швидше відновити переговори між Росією і Європою.
- 3 грудня стало відомо, що Угорщина вже почала готуватися до оскарження у Суді ЄС відмови від російського газу.
- 6 грудня повідомлялося, що Бельгія блокує план А фінансової допомоги Україні, а Угорщина – план Б.
