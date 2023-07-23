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Орбан заявил о "наступлении ЛГБТ" из Евросоюза из-за проблем в экономике – Euractiv

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 12:36
Орбан заявил о
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Венгерский премьер Виктор Орбан "восстановил атаку" на Евросоюз за якобы проведение им "наступления ЛГБТИК". Он заявил, что его правительство "защитит христианские корни" Венгрии от сексуальных меньшинств. Это заявление произошло из-за обострения экономических проблем страны, отмечает издание Euractiv.

Орбан выступал перед венгерской общиной в Румынии.

"ЕС отвергает христианское наследие, производит замену своего населения путем миграции… и проводит наступление ЛГБТИК ", — сказал он в субботу.

В Венгрии годовая инфляция в первом квартале 2023 года превысила 25%. Издание связывает это с усилением риторики Орбана о сексуальных меньшинствах.

По мнению политика, венгры "даже дома должны бороться" для защиты того, что он и его поклонники считают якобы "традиционными христианскими ценностями".

  • 24 июня 2021 года Венгрия приняла закон о запрете распространения в школах материалов, которые, как считают власти государства, "пропагандируют гомосексуальность или смену пола". Комментируя закон, Орбан назвал себя "борцом за права геев".
  • В апреле 2022 года стало известно, что Евросоюз сократит финансирование Венгрии из-за проблем, которые могут нарушать верховенство закона в Венгрии и влиять на бюджет ЕС.

Читайте также: Развенчиваем мифы о ЛГБТИК+. Факты по истории, литературе и медицине"

Артём Джерипа
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евросоюзВенгриялгбтвиктор орбан
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