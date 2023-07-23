Орбан заявил о "наступлении ЛГБТ" из Евросоюза из-за проблем в экономике – Euractiv
Венгерский премьер Виктор Орбан "восстановил атаку" на Евросоюз за якобы проведение им "наступления ЛГБТИК". Он заявил, что его правительство "защитит христианские корни" Венгрии от сексуальных меньшинств. Это заявление произошло из-за обострения экономических проблем страны, отмечает издание Euractiv.
Орбан выступал перед венгерской общиной в Румынии.
"ЕС отвергает христианское наследие, производит замену своего населения путем миграции… и проводит наступление ЛГБТИК ", — сказал он в субботу.
В Венгрии годовая инфляция в первом квартале 2023 года превысила 25%. Издание связывает это с усилением риторики Орбана о сексуальных меньшинствах.
По мнению политика, венгры "даже дома должны бороться" для защиты того, что он и его поклонники считают якобы "традиционными христианскими ценностями".
- 24 июня 2021 года Венгрия приняла закон о запрете распространения в школах материалов, которые, как считают власти государства, "пропагандируют гомосексуальность или смену пола". Комментируя закон, Орбан назвал себя "борцом за права геев".
- В апреле 2022 года стало известно, что Евросоюз сократит финансирование Венгрии из-за проблем, которые могут нарушать верховенство закона в Венгрии и влиять на бюджет ЕС.
Читайте также: Развенчиваем мифы о ЛГБТИК+. Факты по истории, литературе и медицине"
Комментарии