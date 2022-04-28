ЕС сократит финансирование Венгрии. Будапешт связал это с Украиной, МИД отрицает связь

Еврокомиссия запустила дисциплинарную процедуру, в результате которой будет уменьшено финансирование Венгрии Евросоюзом. Об этом сообщила еврокомиссар по юстиции Вера Йоурова.

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"Сегодня мы отправляем в Венгрию письмо-уведомление об официальном запуске процедуры бюджетных условий. Мы выявили проблемы, которые могут нарушать верховенство закона в Венгрии и влиять на бюджет ЕС. Венгрия должна будет ответить на наши опасения и предложить меры по исправлению положения", – написала Йоурова.

Представитель венгерского правительства опубликовал ответ главы канцелярии премьер-министра Гергеля Гуляша на письмо Комиссии ЕС об условиях верховенства закона: "3 апреля венгерские избиратели высказались четко. Мы должны удержать Венгрию от войны, убедиться, что семьи венгров не расплачиваются за войну... И что наши дети защищены от сексуальной пропаганды".

Он добавил, что подробный ответ на письмо дадут 28 апреля на пресс-конференции.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко написал в Facebook, что попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны России против Украины в контекст дискуссии с ЕС о верховенстве права неуместны и недопустимы.

"Призываем наших венгерских партнеров воздерживаться от таких действий, а работать на единство в ЕС и, в частности, поддержать новые антироссийские санкции, которые лишат российскую военную машину источников финансирования", – говорится в комментарии представителя МИД.

В июне 2021 года парламент Венгрии принял закон, запрещающий показ несовершеннолетним контента, изображающего гомосексуальность или смену пола. Эти меры были закреплены в законопроекте, предусматривающем ужесточение наказания педофилов.

Правительство Венгрии заявляет, что его политика направлена на защиту детей. Критики закона говорят, что закон объединяет гомосексуальность с педофилией, используя это как часть кампании по привлечению консервативных избирателей перед следующими выборами.

Этот закон встретил жесткую оппозицию со стороны многих политиков Евросоюза. Исполнительная комиссия ЕС на прошлой неделе возбудила два отдельных судебных процесса против правительства Венгрии за нарушения прав ЛГБТ.

21 июля Орбан объявил, что правительство проведет общенациональный референдум, чтобы продемонстрировать общественную поддержку закона. Венграм собирались задать вопрос, следует ли знакомить детей с темами сексуальной ориентации в школах и следует ли поощрять изменение пола или изображать их для детей.

Представители ЛГБТ считают, что вопросы являются откровенно трансфобными и гомофобными и являются частью пропагандистской кампании, проводимой правительством по разжиганию ненависти против ЛГБТ-сообщества.

Наталия Медведева

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