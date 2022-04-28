ЕС сократит финансирование Венгрии. Будапешт связал это с Украиной, МИД отрицает связь
Еврокомиссия запустила дисциплинарную процедуру, в результате которой будет уменьшено финансирование Венгрии Евросоюзом. Об этом сообщила еврокомиссар по юстиции Вера Йоурова.
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"Сегодня мы отправляем в Венгрию письмо-уведомление об официальном запуске процедуры бюджетных условий. Мы выявили проблемы, которые могут нарушать верховенство закона в Венгрии и влиять на бюджет ЕС. Венгрия должна будет ответить на наши опасения и предложить меры по исправлению положения", – написала Йоурова.
Представитель венгерского правительства опубликовал ответ главы канцелярии премьер-министра Гергеля Гуляша на письмо Комиссии ЕС об условиях верховенства закона: "3 апреля венгерские избиратели высказались четко. Мы должны удержать Венгрию от войны, убедиться, что семьи венгров не расплачиваются за войну... И что наши дети защищены от сексуальной пропаганды".
Он добавил, что подробный ответ на письмо дадут 28 апреля на пресс-конференции.
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко написал в Facebook, что попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны России против Украины в контекст дискуссии с ЕС о верховенстве права неуместны и недопустимы.
"Призываем наших венгерских партнеров воздерживаться от таких действий, а работать на единство в ЕС и, в частности, поддержать новые антироссийские санкции, которые лишат российскую военную машину источников финансирования", – говорится в комментарии представителя МИД.
- В июне 2021 года парламент Венгрии принял закон, запрещающий показ несовершеннолетним контента, изображающего гомосексуальность или смену пола. Эти меры были закреплены в законопроекте, предусматривающем ужесточение наказания педофилов.
- Правительство Венгрии заявляет, что его политика направлена на защиту детей. Критики закона говорят, что закон объединяет гомосексуальность с педофилией, используя это как часть кампании по привлечению консервативных избирателей перед следующими выборами.
- Этот закон встретил жесткую оппозицию со стороны многих политиков Евросоюза. Исполнительная комиссия ЕС на прошлой неделе возбудила два отдельных судебных процесса против правительства Венгрии за нарушения прав ЛГБТ.
- 21 июля Орбан объявил, что правительство проведет общенациональный референдум, чтобы продемонстрировать общественную поддержку закона. Венграм собирались задать вопрос, следует ли знакомить детей с темами сексуальной ориентации в школах и следует ли поощрять изменение пола или изображать их для детей.
- Представители ЛГБТ считают, что вопросы являются откровенно трансфобными и гомофобными и являются частью пропагандистской кампании, проводимой правительством по разжиганию ненависти против ЛГБТ-сообщества.
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