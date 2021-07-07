ЕС призвал Венгрию отменить закон против ЛГБТ. Будапешт отказался
Сегодня, 7 июля, Венгрия отклонила призыв Европейской комиссии и многих парламентариев ЕС отказаться от нового закона, запрещающего школам использовать материалы, которые считаются пропагандирующими гомосексуальность. Об этом сообщает Reuters.
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"Попытки Брюсселя заставить нас допускать ЛГБТ-активистов в школы и детские сады тщетны, мы не хотим этого делать", – заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуляс.
Лидеры ЕС подвергли жесткой критике этот закон – премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС или выйти из блока.
Закон, запрещающий распространение в школах материалов, которые "пропагандируют гомосексуальность или изменение пола", привел к новому конфликту между Венгрией и Евросоюзом, который уже начал расследование против Будапешта за подрыв демократии. Орбан постоянно ужесточает ограничения для СМИ, неправительственных организаций и мигрантов, несмотря на критику со стороны Брюсселя, международных наблюдателей и правозащитных групп.
Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию не выделять Венгрии деньги, предназначенные для помощи в экономическом восстановлении после пандемии COVID-19, если Будапешт продолжит придерживаться анти-ЛГБТ политики.
"Дискриминация ЛГБТИ+ людей в ЕС незаконна, новый закон в Венгрии должен быть отменен. Это оскорбительный и постыдный закон, который идет вразрез с правами человека", – заявил испанский депутат ЕС Ираксте Гарсия Перес.
- В марте 2021-го Европарламент объявил весь Европейский Союз "зоной свободы для ЛГБТ". Символическая резолюция была принята в ответ на то, что местные власти в Польше стали называть свои территории "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ".
- 26 июня сообщалось, что Венгрия приняла закон, который запрещает школам использовать материалы, "пропагандирующие гомосексуальность".
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