Премьер Венгрии предложил провести референдум по скандальному закону о "пропаганде ЛГБТ"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил провести референдум, чтобы противостоять давлению Евросоюза из-за принятого в стране закона против "пропаганды гомосексуальности". Об этом сообщает Bloomberg.

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После введения в Венгрии закона, который предусматривает запрет на показ сексуальных меньшинств на телевидении в прайм-тайм или в шоу и фильмах для детей, Евросоюз начал судебный процесс против страны. Также из-за опасений о независимости судебной системы Венгрии было заблокировано предоставление ей $8,5 млрд стимулирующего финансирования от ЕС, связанного с пандемией коронавируса.

"Когда давление на нашу родину настолько велико, тогда только воля народа может защитить Венгрию", – заявил Орбан.

На референдуме, по словам Орбана, будут пять вопросов, в том числе – "должен ли у маленьких детей быть неограниченный доступ к контенту, влияющему на их сексуальную ориентацию", и "должны ли маленькие дети сталкиваться с медиа-контентом, демонстрирующим изменение пола".

В следующем году Орбану предстоят выборы, отмечают журналисты. Мэр Будапешта Гергей Крачони, выигравший праймериз объединенной оппозиции, чтобы противостоять на выборах Орбану, также предложил провести референдум, но по другим вопросам. Среди них – строительство кампуса китайского университета в Будапеште, которое поддержал Орбан, и план правительства о передаче эксплуатации дорог частным компаниям.

Денис Юдин

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