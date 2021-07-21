Премьер Венгрии предложил провести референдум по скандальному закону о "пропаганде ЛГБТ"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил провести референдум, чтобы противостоять давлению Евросоюза из-за принятого в стране закона против "пропаганды гомосексуальности". Об этом сообщает Bloomberg.
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После введения в Венгрии закона, который предусматривает запрет на показ сексуальных меньшинств на телевидении в прайм-тайм или в шоу и фильмах для детей, Евросоюз начал судебный процесс против страны. Также из-за опасений о независимости судебной системы Венгрии было заблокировано предоставление ей $8,5 млрд стимулирующего финансирования от ЕС, связанного с пандемией коронавируса.
"Когда давление на нашу родину настолько велико, тогда только воля народа может защитить Венгрию", – заявил Орбан.
На референдуме, по словам Орбана, будут пять вопросов, в том числе – "должен ли у маленьких детей быть неограниченный доступ к контенту, влияющему на их сексуальную ориентацию", и "должны ли маленькие дети сталкиваться с медиа-контентом, демонстрирующим изменение пола".
В следующем году Орбану предстоят выборы, отмечают журналисты. Мэр Будапешта Гергей Крачони, выигравший праймериз объединенной оппозиции, чтобы противостоять на выборах Орбану, также предложил провести референдум, но по другим вопросам. Среди них – строительство кампуса китайского университета в Будапеште, которое поддержал Орбан, и план правительства о передаче эксплуатации дорог частным компаниям.
- В декабре прошлого года Орбан раскритиковал депутата Йозефа Сайера от партии Фидес в Европарламенте после того, как его поймали на гей-вечеринке в Брюсселе. Сам Орбан сказал, что действиям Сайера "нет оправдания" и они "не совместимы с ценностями их политической семьи".
- В марте 2021-го Европейский парламент объявил весь Европейский Союз "зоной свободы для ЛГБТ". Символическая резолюция была принята в ответ на то, что местные власти в Польше называют свои территории "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ".
- В июне Венгрия приняла закон о запрете "пропаганды ЛГБТ", в Евросоюзе выразили возмущение.
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