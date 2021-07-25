В Будапеште тысячи людей вышли в поддержку прав ЛГБТ: видео

В столице Венгрии тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить недовольство политикой правительства относительно ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает Euronews.

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LGBT people and allies flooding into #BudapestPride and more on the way, what a sight to see! pic.twitter.com/sh48shf4lg — Scott Cuthbertson (@ScotCuthbertson) July 24, 2021

Марш собрал рекордное количество людей, которые не согласны с недавними шагами правительства премьер-министра Виктора Орбана, которое, по словам критиков, стигматизирует сексуальные меньшинства в Венгрии.

Love how @budapestpride uses Hungarian football chants to drown out the Nazis #BudapestPride pic.twitter.com/Zhn2k3TknQ — Iván Merker (@merkerivan) July 24, 2021

"Многие ЛГБТ боятся и не чувствуют, что у них есть место или будущее в этой стране", – сказал представитель Budapest Pride Джоджо Майерчик.

Марш прошел через центр Будапешта и пересек Дунай через одно из знаковых сооружений, соединяющих две половины города – Мост Свободы.

Several thousands now crossing Liberty Bridge at #BudapestPride pic.twitter.com/ApmvU0mWld — HunHelsinkiCommittee (@hhc_helsinki) July 24, 2021

В марше приняли участие несколько членов оппозиционных партий, в том числе либеральный мэр Будапешта Гергей Карачони, соперник Орбана на выборах в следующем году.

Марш состоялся после того, как в июне парламент Венгрии принял закон, запрещающий показ несовершеннолетним контента, изображающего гомосексуальность или смену пола. Эти меры были закреплены в законопроекте, предусматривающем ужесточение наказания педофилов.

Правительство Венгрии заявляет, что его политика направлена ​​на защиту детей. Критики закона говорят, что закон объединяет гомосексуальность с педофилией, используя это часть кампании по привлечению консервативных избирателей перед следующими выборами.

Этот закон встретил жесткую оппозицию со стороны многих политиков Европейского Союза, членом которого является Венгрия. Исполнительная комиссия ЕС на прошлой неделе возбудила два отдельных судебных процесса против правительства Венгрии за нарушения прав ЛГБТ.

21 июля Орбан объявил, что правительство проведет общенациональный референдум, чтобы продемонстрировать общественную поддержку закона. Венграм зададут вопрос, следует ли знакомить детей с темами сексуальной ориентации в школах, и следует ли поощрять изменение пола или изображать их для детей.

Представители ЛГБТ считают, что вопросы являются откровенно трансфобными и гомофобными и являются частью пропагандистской кампании, проводимой правительством по разжиганию ненависти против ЛГБТ-сообщества.

Наталия Медведева

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