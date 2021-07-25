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В Будапеште тысячи людей вышли в поддержку прав ЛГБТ: видео

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2021, 21:07
В Будапеште тысячи людей вышли в поддержку прав ЛГБТ: видео - Фото
Демонстрация в поддержку ЛГБТ в Будапеште (Фото: EPA-EFE/ZOLTAN BALOGH)

В столице Венгрии тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить недовольство политикой правительства относительно ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает Euronews.

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Марш собрал рекордное количество людей, которые не согласны с недавними шагами правительства премьер-министра Виктора Орбана, которое, по словам критиков, стигматизирует сексуальные меньшинства в Венгрии.

"Многие ЛГБТ боятся и не чувствуют, что у них есть место или будущее в этой стране", – сказал представитель Budapest Pride Джоджо Майерчик.

Марш прошел через центр Будапешта и пересек Дунай через одно из знаковых сооружений, соединяющих две половины города – Мост Свободы.

В марше приняли участие несколько членов оппозиционных партий, в том числе либеральный мэр Будапешта Гергей Карачони, соперник Орбана на выборах в следующем году.

  • Марш состоялся после того, как в июне парламент Венгрии принял закон, запрещающий показ несовершеннолетним контента, изображающего гомосексуальность или смену пола. Эти меры были закреплены в законопроекте, предусматривающем ужесточение наказания педофилов.
  • Правительство Венгрии заявляет, что его политика направлена ​​на защиту детей. Критики закона говорят, что закон объединяет гомосексуальность с педофилией, используя это часть кампании по привлечению консервативных избирателей перед следующими выборами.
  • Этот закон встретил жесткую оппозицию со стороны многих политиков Европейского Союза, членом которого является Венгрия. Исполнительная комиссия ЕС на прошлой неделе возбудила два отдельных судебных процесса против правительства Венгрии за нарушения прав ЛГБТ.
  • 21 июля Орбан объявил, что правительство проведет общенациональный референдум, чтобы продемонстрировать общественную поддержку закона. Венграм зададут вопрос, следует ли знакомить детей с темами сексуальной ориентации в школах, и следует ли поощрять изменение пола или изображать их для детей.
  • Представители ЛГБТ считают, что вопросы являются откровенно трансфобными и гомофобными и являются частью пропагандистской кампании, проводимой правительством по разжиганию ненависти против ЛГБТ-сообщества.
Наталия Медведева
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будапешт лгбт Венгрия
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