Орбан заявив про "наступ ЛГБТ" з Євросоюзу через проблеми в економіці – Euractiv

Угорський прем'єр Віктор Орбан "відновив атаку" на Євросоюз за нібито проведення ним "наступу ЛГБТІК". Він заявив, що його уряд "захистить християнське коріння" Угорщини від сексуальних меншин. Ця заява відбулась через загострення економічних проблем країни, зауважує видання Euractiv.

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Орбан виступав перед угорською громадою в Румунії.

"ЄС відкидає християнську спадщину, здійснює заміну свого населення шляхом міграції… і проводить наступ ЛГБТІК", — сказав він у суботу.

В Угорщині річна інфляція в першому кварталі 2023 року перевищила 25%. Видання пов'язує це з посиленням риторики Орбана про сексуальні меншини.

На думку політика, угорці "навіть удома повинні боротися" для захисту того, що він і його прихильники вважають нібито "традиційними християнськими цінностями".

24 червня 2021 року Угорщина прийняла закон про заборону поширення в школах матеріалів, які, як вважає влада держави, "пропагують гомосексуальність або зміну статі". Коментуючи закон, Орбан назвав себе "борцем за права геїв".

У квітні 2022 року стало відомо, що Євросоюз скоротить фінансування Угорщини через проблеми, які можуть порушувати верховенство закону в Угорщині та впливати на бюджет ЄС.

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