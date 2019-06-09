Организации националистов объединились и назвали свой список

Лидер ВО Свобода Олег Тягнибок (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Националистические организации Национальный корпус, Правый сектор и Свобода объявили об объединении для участия в досрочных выборах парламент. Об этом заявил лидер Свободы Олег Тягнибок во время съезда, передает Громадське.

Во время съезда объявили первую двадцатку в предвыборном списке объединенных организация:

Олег Тягнибок - лидер партии Свобода;

Андрей Белецкий - лидер партии Национальный корпус;

Дмитрий Ярош - экс-лидер Правого сектора;

Андрей Тарасов - председатель партии Правый сектор;

Руслан Кошулинский - заместитель председателя партии Свобода;

Богдан Бенюк - актер театра и кино;

Родион Кудряшов - руководитель центрального штаба партии Национальный корпус;

Александр Сыч - экс-вице-премьер-министр Украины;

Филипп Ильенко - председатель Государственного агентства по вопросам кино;

Юрий Сиротюк - директор центра Украинские студии стратегических исследований;

Олег Петренко - народный депутат и член общественной организации Гражданский Корпус АЗОВ;

Анатолий Витив - экс-депутат от партии Свобода;

Андрей Левицкий - лейтенант ВСУ;

Василий Лабайчук - председатель центрального штаба Правого сектора;

Александр Алферов - историк и представитель Национального корпуса;

Андрей Мохник - экс-министр экологии и природных ресурсов Украины;

Алексей Кайда - экс-председатель Тернопольского облсовета;

Арсений Билодуб - музыкант;

Виктор Шендибило - юрист Национального Корпуса;

Олег Панькевич - экс-олова Львовского облсовета.

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