Организации националистов объединились и назвали свой список

Националистические организации Национальный корпус, Правый сектор и Свобода объявили об объединении для участия в досрочных выборах парламент. Об этом заявил лидер Свободы Олег Тягнибок во время съезда, передает Громадське.
Во время съезда объявили первую двадцатку в предвыборном списке объединенных организация:
Олег Тягнибок - лидер партии Свобода;
Андрей Белецкий - лидер партии Национальный корпус;
Дмитрий Ярош - экс-лидер Правого сектора;
Андрей Тарасов - председатель партии Правый сектор;
Руслан Кошулинский - заместитель председателя партии Свобода;
Богдан Бенюк - актер театра и кино;
Родион Кудряшов - руководитель центрального штаба партии Национальный корпус;
Александр Сыч - экс-вице-премьер-министр Украины;
Филипп Ильенко - председатель Государственного агентства по вопросам кино;
Юрий Сиротюк - директор центра Украинские студии стратегических исследований;
Олег Петренко - народный депутат и член общественной организации Гражданский Корпус АЗОВ;
Анатолий Витив - экс-депутат от партии Свобода;
Андрей Левицкий - лейтенант ВСУ;
Василий Лабайчук - председатель центрального штаба Правого сектора;
Александр Алферов - историк и представитель Национального корпуса;
Андрей Мохник - экс-министр экологии и природных ресурсов Украины;
Алексей Кайда - экс-председатель Тернопольского облсовета;
Арсений Билодуб - музыкант;
Виктор Шендибило - юрист Национального Корпуса;
Олег Панькевич - экс-олова Львовского облсовета.
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