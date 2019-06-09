Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.06.2019, 16:26

Организации националистов объединились и назвали свой список

Организации националистов объединились и назвали свой список - Фото
Лидер ВО Свобода Олег Тягнибок (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальный корпус, Правый сектор и Свобода объявили об объединении для участия в досрочных выборах парламент

Националистические организации Национальный корпус, Правый сектор и Свобода объявили об объединении для участия в досрочных выборах парламент. Об этом заявил лидер Свободы Олег Тягнибок во время съезда, передает Громадське.

Во время съезда объявили первую двадцатку в предвыборном списке объединенных организация:

Олег Тягнибок - лидер партии Свобода;

Андрей Белецкий - лидер партии Национальный корпус;

Дмитрий Ярош - экс-лидер Правого сектора;

Андрей Тарасов - председатель партии Правый сектор;

Руслан Кошулинский - заместитель председателя партии Свобода;

Богдан Бенюк - актер театра и кино;

Родион Кудряшов - руководитель центрального штаба партии Национальный корпус;

Александр Сыч - экс-вице-премьер-министр Украины;

Филипп Ильенко - председатель Государственного агентства по вопросам кино;

Юрий Сиротюк - директор центра Украинские студии стратегических исследований;

Олег Петренко - народный депутат и член общественной организации Гражданский Корпус АЗОВ;

Анатолий Витив - экс-депутат от партии Свобода;

Андрей Левицкий - лейтенант ВСУ;

Василий Лабайчук - председатель центрального штаба Правого сектора;

Александр Алферов - историк и представитель Национального корпуса;

Андрей Мохник - экс-министр экологии и природных ресурсов Украины;

Алексей Кайда - экс-председатель Тернопольского облсовета;

Арсений Билодуб - музыкант;

Виктор Шендибило - юрист Национального Корпуса;

Олег Панькевич - экс-олова Львовского облсовета.

Читайте также: У Зеленского объявили первую сотню Слуги народа: список

Сегодня лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко представил первую десятку своего партийного списка на выборы в Верховную Раду.

А бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии на парламентских выборах.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дмитрий ярош, олег тягнибок, Национальный корпус, во свобода, правый сектор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 