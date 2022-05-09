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Орланы, Форпост и крылатые ракеты. ПВО поразила 10 воздушных целей российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 00:31
Орланы, Форпост и крылатые ракеты. ПВО поразила 10 воздушных целей российских оккупантов - Фото
Фото: ВС ВСУ

За сутки 8 мая противовоздушная оборона Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поразила 10 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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ПВО ВС ВСУ поразила пять беспилотных летательных аппаратов: четыре "Орлан-10", один "Форпост" и три крылатых ракеты. Еще два "Орлана-10" уничтожили зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск.

Всего за сутки поражено 10 воздушных целей:

– 7 БпЛА (ОТР);

- 3 крылатых ракеты.

Ударная авиация ВС ВСУ наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях.

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Наталия Медведева
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