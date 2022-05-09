Орланы, Форпост и крылатые ракеты. ПВО поразила 10 воздушных целей российских оккупантов
09.05.2022, 00:31
Фото: ВС ВСУ
За сутки 8 мая противовоздушная оборона Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поразила 10 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.
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ПВО ВС ВСУ поразила пять беспилотных летательных аппаратов: четыре "Орлан-10", один "Форпост" и три крылатых ракеты. Еще два "Орлана-10" уничтожили зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск.
Всего за сутки поражено 10 воздушных целей:
– 7 БпЛА (ОТР);
- 3 крылатых ракеты.
Ударная авиация ВС ВСУ наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях.
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