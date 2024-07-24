Ощутимое улучшение в энергосистеме: в четверг графики всего шесть часов вечером – ДТЭК

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В украинской энергосистеме ощутимо уменьшился дефицит электроэнергии – 25 июля графики отключений будут действовать только 6 часов вечером. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК.

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"Хорошие новости: в нашей энергосистеме ощутимо уменьшился дефицит. Спасибо всем украинским энергетикам, которые круглосуточно делают все возможное, чтобы после обстрелов РФ была возможность уменьшить объем ограничений", – говорится в сообщении.

По указанию государственного "Укрэнерго", завтра отключения света будут с 16:00 до 22:00 – то есть всего шесть часов.

Утром в среду Минэнерго сообщило, что из ремонта выведен дополнительный атомный энергоблок – это позволило уменьшить отключения света по всей стране.

После обеда Укрэнерго сообщило: с 16:00 до конца суток действует одна очередь отключений в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой областях.

Во всех других областях отключения были отменены до 18:00.

ДОПОЛНЕНО. Укрэнерго сообщило, что в четверг с 16:00 до 22:00 будет действовать только одна очередь отключений.

Отмена отключений продлена до 20:00 во Львовской, Ровенской, Волынской, Херсонской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой (частично), Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой (частично), Николаевской, Одесской областях.

СПРАВКА. Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это 4 часа отключений в сутки, два – 8 часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов. Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.

Ранее улучшение в ближайшие две недели анонсировали и в Укрэнерго: согласно графику ремонта энергоблоков и электростанций, в августе ожидается больше генерации, чем в июле.

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