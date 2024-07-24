Відчутне покращення в енергосистемі: у четвер графіки лише шість годин ввечері – ДТЕК

Раніше Міненерго повідомило про виведення з ремонту додаткового енергоблоку

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В українській енергосистемі відчутно зменшився дефіцит електроенергії – 25 липня графіки відключень діятимуть лише 6 годин ввечері. Про це повідомив енергохолдинг ДТЕК.

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"Гарні новини: в нашій енергосистемі відчутно зменшився дефіцит. Дякуємо всім українськими енергетиками, які цілодобово роблять все, щоб після обстрілів РФ була можливість зменшити обсяг обмежень", – йдеться у повідомленні.

За вказівкою державного "Укренерго", завтра відключення світла будуть з 16:00 до 22:00 – тобто лише шість годин.

Вранці у середу Міненерго повідомило, що з ремонту виведено додатковий атомний енергоблок – це і дозволило зменшити відключення світла у всій країні.

Після обіду Укренерго повідомило: з 16:00 і до кінця доби діє одна черга відключень у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій областях.

В усіх інших областях відключення були скасовані до 18:00.

ДОПОВНЕНО. Укренерго повідомило, що у четвер з 16:00 до 22:00 діятиме лише одна черга відключень.

Натомість скасування відключень продовжено до 20:00 у Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій (частково), Миколаївській, Одеській областях.

ДОВІДКА. Черга – група побутових та промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Всього є шість таких черг. Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це 4 години відключень на добу, дві – 8 годин, три – 12 годин й чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів. Дані про тривалість відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.

Раніше покращення у найближчі два тижні анонсували й в Укренерго: згідно з графіком ремонту енергоблоків та електростанцій, у серпні очікується більше генерації, ніж у липні.

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