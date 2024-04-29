OSINT: Россия строит новый аэродром в Белгородской области – спутниковые снимки

Аэродром врага строится в 75 км от границы с Украиной

Российские военные самолеты (Фото: ресурс оккупантов)

Россия, вероятно, строит новый военный аэродром в Белгородской области – в 75 км от границы с Украиной. На это обратил внимание OSINT-исследователь RedIntelPanda, опубликовав соответствующие спутниковые снимки.

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По его словам, Россия строит новый аэродром примерно в 9 км к западу от центра Алексеевки, военного логистического центра в Белгородской области.

В июле 2023 года к месту была прорезана дорога, и к началу зимы планирование взлетно-посадочной полосы казалась почти завершенной.

Исследователь добавил, что с 27 апреля на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя. По подсчетам Sentinel Hub (платформа для просмотра многоспектральных космических снимков – Ред.), ее длина примерно 1800 метров.

Снимок до строительства аэродрома (RedIntelPanda/Х)

Фото после начала строительства аэродрома (RedIntelPanda/Х)

В ночь на 17 апреля 2024 года во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой в районе военного аэродрома раздались взрывы.

LIGA.net выяснила, что система Firms NASA, созданная для обнаружения крупных пожаров, зафиксировала шесть очагов возгорания на территории аэродрома в Джанкое.

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