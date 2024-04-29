OSINT: Росія будує новий аеродром у Бєлгородській області – супутникові знімки

Летовище ворога будується за 75 км від кордону з Україною

Російські військові літаки (Фото: ресурс окупантів)

Росія, ймовірно, будує новий військовий аеродром у Бєлгородській області – за 75 км від кордону з Україною. На це звернув увагу OSINT-дослідник RedIntelPanda, опублікувавши відповідні супутникові знімки.

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За його словами, Росія будує новий аеродром приблизно в 9 км на захід від центру Олексіївки, військового логістичного центру в Бєлгородській області.

У липні 2023 року до місця було прорізано дорогу, і до початку зими планування злітно-посадкової смуги здавалося майже завершеним.

Дослідник додав, що від 27 квітня на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару. За підрахунками Sentinel Hub (платформа для перегляду багатоспектральних космічних знімків. – Ред.), її довжина приблизно 1800 метрів.

Знімок до початку будівництва аеродрому (RedIntelPanda / Х)

Знімок після початку будівництва аеродрому (RedIntelPanda / Х)

У ніч проти 17 квітня 2024 року у тимчасово окупованому Криму в місті Джанкой в районі військового аеродрому пролунали вибухи.

LIGA.net з’ясувала, що система Firms NASA, яка створена для виявлення великих пожеж, зафіксувала шість осередків займання на території аеродрому в Джанкої.

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