Удар по російському аеродрому "Кущевская" 27 квітня. Супутник показав наслідки – фото

Су-35 (Фото: ресурс окупантів)

Американський OSINT-фахівець Бреді Африк опублікував супутникові знімки з аеродрому "Кущевская" у Краснодарському краї. В ніч проти 27 квітня його атакували українські безпілотники.

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Минулої доби співрозмовник LIGA.net у Силах оборони та розвідки повідомив, що українським спецслужбовцям вдалося атакувати військовий аеродром "Кущевская".

За даними джерела, на ворожому летовищі розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційна станція та засоби РЕБ.

Деталей щодо наслідків атаки поки що немає, але згідно із супутниковими знімками, є імовірність пошкодження російських винищувачів Су-35. Втім, невідомо, чи знаходились літаки на аеродромі під час удару.

Фото: Brady Africk/X

Фото: Brady Africk/X

Фото: Brady Africk/Х

У ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області спалахнула пожежа й лунали вибухи. За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, там "стався інцидент".

Зранку 2 квітня безпілотники атакували підприємство в Єлабузі. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі повідомив, що за цими ударами стоїть ГУР.

У ніч проти 20 квітня СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Сили спеціальних операцій Збройних Сил України масштабно атакували безпілотниками вісім російських областей: ціллю була енергетична інфраструктура. Під удар БпЛА, зокрема, потрапили НПЗ у Смоленській області.

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