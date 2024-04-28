Удар по российскому аэродрому "Кущевская" 27 апреля. Спутник показал последствия – фото

Су-35 (Фото: ресурс оккупантов)

Американский OSINT-специалист Брэди Африк опубликовал спутниковые снимки с аэродрома "Кущевская" в Краснодарском крае. В ночь на 27 апреля его атаковали украинские беспилотники.

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За прошедшие сутки собеседник LIGA.net в Силах обороны и разведки сообщил, что украинским спецслужбам удалось атаковать военный аэродром "Кущевская".

По данным источника, на вражеском аэродроме размещались десятки военных самолетов, радиолокационная станция и средства РЭБ.

Деталей относительно последствий атаки пока нет, но согласно спутниковым снимкам есть вероятность повреждения российских истребителей Су-35. Впрочем, неизвестно, находились ли самолеты на аэродроме при ударе.

Фото: Brady Africk/X

Фото: Brady Africk/X

Фото: Brady Africk/Х

В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, там "произошел инцидент".

Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятие в Елабуге. Собеседник LIGA.net в правоохранительном органе сообщил, что за этими ударами стоит ГУР.

В ночь на 20 апреля СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны и Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины масштабно атаковали беспилотниками восемь российских областей: целью была энергетическая инфраструктура. Под удар БПЛА, в частности, попали НПЗ в Смоленской области.

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