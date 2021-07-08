Основатель Blackwater хотел ЧВК в Украине и выкупить часть ОПК. Ничего не вышло – Time

Основатель американской частной военной компании Blackwater USA (сейчас Academi) Эрик Принс в прошлом году посещал Киев и собирался вложиться в военную авиационно-аэрокосмическую компоненту "оборонки" Украины, а также создать здесь ЧВК. Об этом пишет в статье расследователь журнала Time Саймон Шустер.

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Он ссылается на доступные изданию документа, а также комментарии семи источников среди нынешних и бывших чиновников США и Украины, а также людей, которые работали непосредственно с Принсом по этому проекту.

Журналист напомнил, что в течение почти четверти века бывший морской котик ВМС США был пионером в создании и использовании ЧВК, "собирая армии на Ближнем Востоке и в Африке, обучая коммандос на своей базе в Северной Каролине и развертывая силы безопасности по всему миру для Госдепа и ЦРУ".

При Трампе влияние семьи Принца (доноры-республиканцы из Мичигана) возросло, отмечает Шустер, а сам он "использовал контакты в Белом доме для заключения крупных сделок по всему миру". Но с уходом Трампа украинское правительство "замедлило процесс и усилило конкуренцию за активы, к которым так стремился Принц".

По данным журналиста, бизнесмен из США якобы готов был создать в Украине "вертикально интегрированный консорциум в авиационной оборонке" (с предприятиями по производству двигателей для истребителей и вертолетов, включая Мотор Сич), который "принес бы $10 млрд доходов и инвестиций".

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По данным источников издания, 23 февраля 2020 года Принс отужинал на переговорах в кафе на ст. м. "Осокорки". Там присутствовал и на то время внештатный советник президента Игорь Новиков.

Одним из предложений было создание ЧВК "из числа ветеранов продолжающейся войны на востоке Украины", другим – строительство завода по производству боеприпасов, третьим – объединение топовых авиа- и аэрокосмических компаний страны в консорциум, который "сможет конкурировать с такими, как Boeing и Airbus".

Но, пишет Шустер, сделки так и не были заключены из-за "серьезных опасений украинцев по поводу работы с Принсом", в том числе связанных с выбором американцем партнеров – "двух людей, связанных с Россией". Это Андрей Артеменко, который в 2017-м предлагал Трампу "мирный план" для Украины с отменой санкций США против России, а также нардеп Андрей Деркач, которого США определили как "активного российского агента".

Артеменко заявил изданию, что "работал с Принсом в сфере авиаперевозок, перевозя все – от оружия до вакцин по миру". Сейчас он проживает в основном в США и "называет Принса боссом", уточняет издание. Деркач, как пишет Шустер, ранее "работал в авиастроении Украины после окончания элитной школы КГБ в Москве".

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"Нам пришлось задаться вопросом: а является ли это лучшим партнерством, которое мы можем получить от американцев?", – сказал Новиков. По его словам, в решающий момент переговоров один из соратников Принса "сделал письменное предложение об участии" – это советник президента счел попыткой взятки на $35 млн откатов ежегодно.

Летом 2020-го Принс встретился в Киеве с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который подтвердил Time факт встречи, но отказался ее подробно обсуждать. Журналист пишет, что ОП "свела Принса с киевской юридической фирмой, которая часто работает на украинское правительство", и там подготовили правовую основу для завершения сделки.

"Работа была сложной, особенно когда дело дошло до приобретения Мотор Сичи", – сообщил анонимный источник издания. От инвестфонда Windward Capital закладывалось $50 млн для покупки миноритарного пакета акций и еще $950 млн для выкупа 76% мощностей завода.

По другому плану, уточняет Time, планировалось поглощение ГП "Антонов" путем замены его гендиректора руководителем от компании Артеменко, а также выставление ультиматума китайским инвесторам Мотор Сичи. "Если китайцы будут отказываться от сотрудничества, украинское правительство должно забрать завод и передать контроль новым инвесторам, говорится в документе", – говорится в документе.

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Еще один элемент бизнес-плана описывал партнерство между Главным управлением разведки и ЧВК Lancaster 6 для создания "современного учебного центра" и "предприятия по оказанию специализированных услуг", которые "будут задействованы в украинском стратегическом планировании, логистике, обучении сил безопасности" и прочем.

В Lancaster 6 сказали Time, что им ничего не известно о таких документах, а потом перестали отвечать. Принс отказался от комментариев для этой статьи Time, как и его адвокат.

"При администрации Байдена США вряд ли поддержат проекты Принса в Украине. <...> Ермак говорит, что правительство намерено национализировать Мотор Сич, а частные инвесторы, в том числе Принс, будут приглашены на участие в тендере", – резюмирует Шустер.

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Евгений Пилипенко

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