Острова Шпицберген. Подполковник армии Швеции – о том, как Россия может расколоть НАТО

Йоаким Паасикиви считает, что существует несколько сценариев, по которым Россия могла бы привести к расколу НАТО

Йоаким Паассикиви (Фото: Anders G Warne)

Россия может попытаться расколоть НАТО, начав провокации на островах Шпицберген, норвежском архипелаге. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви.

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По его словам, существует несколько сценариев, при которых Россия могла бы повлечь за собой раскол Альянса.

"Мой любимый вариант: Россия оказывает давление на острова Шпицберген в Арктике. Это норвежский архипелаг. Он демилитаризован. Некоторые экономические активности там имеют и Россия, и Норвегия. Для урегулирования положения дел существует старая конвенция", — рассказал Паасикиви.

Это станет вызовом для Канады, США, Великобритании и скандинавских стран – тех членов Альянса, которые имеют интересы в Арктике, объясняет военный.

"Но будет ли это проблемой для Турции? Для Черногории? Для остального Альянса? Это может стать одним из способов давления на НАТО и попыткой его расколоть", – продолжил Паасикиви.

Другой вариант – "молниеносное нападение на страны Балтии в сочетании с серьезными ядерными угрозами", отметил подполковник.

"В войне с отдельными европейскими странами или группой европейских стран у россиян больше шансов, чем против всего Альянса при поддержке США", – пояснил он.

15 марта 2024 года председатель Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что Россия готовится к возможному конфликту с НАТО в течение следующих 10 лет.

Альянс достаточно подготовлен к возможному конфликту с Россией, ведь думать о нем начали после оккупации Крыма, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

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