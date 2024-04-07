Тиск на острови Шпіцберген. Підполковник армії Швеції — про те, як Росія може розколоти НАТО

Йоакім Паасіківі вважає, що існує кілька сценаріїв, за якими Росія могла б спричинити розкол НАТО

Йоакім Паасіківі (Фото: Anders G Warne)

Росія може спробувати розколоти НАТО, розпочавши провокації на островах Шпіцберген, норвезькому архіпелазі. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив підполковник армії Швеції Йоакім Паасіківі.

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За його словами, існує декілька сценаріїв, за яких Росія могла б спричинити розкол Альянсу.

"Мій улюблений варіант: Росія чинить тиск на острови Шпіцберген в Арктиці. Це норвезький архіпелаг. Він демілітаризований. Певні економічні активності там мають і Росія, і Норвегія. Для врегулювання стану справ існує стара конвенція", — розповів Паасіківі.

Це стане викликом для Канади, США, Великої Британії та скандинавських країн — тих членів Альянсу, які мають інтереси в Арктиці, пояснює військовий.

"Але чи буде це проблемою для Туреччини? Для Чорногорії? Для решти Альянсу? Це може стати одним зі способів тиску на НАТО та спробою його розколоти", — продовжив Паасіківі.

Інший варіант – "блискавичний напад на країни Балтії у поєднанні із серйозними ядерними загрозами", зазначив підполковник.

"У війні з окремими європейськими країнами або групою європейських країн росіяни мають більше шансів, ніж проти всього Альянсу за підтримки США", – пояснив він.

15 березня 2024 року голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що Росія готується до можливого конфлікту з НАТО протягом наступних 10 років.

Альянс достатньо підготовлений до можливого конфлікту з Росією, адже думати про нього почали після окупації Криму, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

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