Адмірал НАТО про готовність Альянсу до війни з Росією: Почали думати після окупації Криму

Бауер зазначив, що у 2014 році в НАТО зрозуміли необхідність повернутися до колективної безпеки

Роб Бауер (Фото: EPA)

Альянс достатньо підготовлений до можливого конфлікту з Росією, адже думати про нього почали після окупації Криму, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Армія.inform.

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Бауер стверджує, що в НАТО почали думати про можливий конфлікт з РФ після окупації Криму у 2014 році. Адмірал зазначив, що це був "важливий момент", коли в Альянсі зрозуміли необхідність повернутися до колективної безпеки.

"Це одне з наших головних завдань. Тому що протягом останніх 20-30 років ми фокусувалися лише на реагуванні на кризові ситуації", – сказав він.

На запитання журналіста щодо готовності НАТО до війни з Росією, адмірал відповів, що Альянс готовий до можливого конфлікту.

"Це наше головне завдання – бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні й водночас покращення можливостей для майбутнього", – вважає він.

За словами Бауера, з 2019 року Альянс змінив оборонну стратегію та операційне планування, а також почав змінювати військові сили, необхідні для виконання всіх цих завдань.

"Тепер ми всі розуміємо, що за умов повернення до колективної безпеки час не на нашому боці. Тому що ворог вирішує, коли й де вони вас атакують і як довго триватиме конфлікт", – зазначив адмірал.

21 березня вперше з початку великої війни до Києва прибув адмірал Бауер. Він взяв участь в Київському безпековому форумі.

Того самого дня Бауер зустрівся з головкомом ЗСУ Сирським. Вони обговорили ключові потреби Сил оборони України.

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