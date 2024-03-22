Адмирал НАТО о готовности Альянса к войне с Россией: Начали думать после оккупации Крыма

Бауэр отметил, что в 2014 году в НАТО поняли необходимость вернуться к коллективной безопасности

Роб Бауэр (Фото: EPA)

Альянс достаточно подготовлен к возможному конфликту с Россией, ведь думать о нем начали после оккупации Крыма, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Об этом он сказал в интервью изданию Армия.inform.

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Бауэр утверждает, что в НАТО стали думать о возможном конфликте с РФ после оккупации Крыма в 2014 году. Адмирал отметил, что это был "важный момент", когда в Альянсе поняли необходимость вернуться к коллективной безопасности.

"Это одна из наших главных задач. Потому что за последние 20-30 лет мы фокусировались только на реагировании на кризисные ситуации", – сказал он.

На вопрос журналиста о готовности НАТО к войне с Россией адмирал ответил, что Альянс готов к возможному конфликту.

"Это наша главная задача – быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется биться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодня и одновременно улучшение возможностей для будущего", – считает он.

По словам Бауэра, с 2019 года Альянс изменил оборонную стратегию и операционное планирование, а также начал менять военные силы, необходимые для выполнения всех этих задач.

"Теперь мы все понимаем, что при условии возврата к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют и как долго будет продолжаться конфликт", — отметил адмирал.

21 марта впервые с начала большой войны в Киев прибыл адмирал Бауэр. Он принял участие в Киевском форуме безопасности.

В тот же день Бауэр встретился с главкомом ВСУ Сырским. Они обсудили ключевые потребности Сил обороны Украины.

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