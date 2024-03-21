Адмирал НАТО: Украине нужны не только гранаты, но и люди. Это означает мобилизацию

Роб Бауэр (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что для дальнейшего ведения войны Украине необходимо не только оружие, но и люди. Об этом он заявил на Киевском форуме безопасности.

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Бауэр отметил, что проведение дополнительной мобилизации в Украине необходимо.

"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию <...> Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", – сказал адмирал.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине вроде бы не нужна мобилизация 500 000 человек, о чем ранее заявляли Генштаб и тогдашний главнокомандующий Валерий Залужный.

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что любые цифры в контексте мобилизации ошибочны, а Украине нужна системная мобилизация с постоянным пополнением армии и подготовкой.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Сейчас он – на доработке.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

На 19 марта профильный комитет рассмотрел 1500 поправок в новый мобилизационный законопроект.

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