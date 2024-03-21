Адмірал НАТО: Україні потрібні не тільки гранати, але й люди. Це означає мобілізацію

Роб Бауер вважає додаткову мобілізацію в Україні необхідним заходом, щоб "замінити загиблих і поранених"

Роб Бауер (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що для подальшого ведення війни Україні необхідна не тільки зброя, але й люди. Про це він заявив на Київському безпековому форумі.

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Бауер зазначив, що проведення додаткової мобілізації в Україні є необхідним.

"Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію <...> Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється", – сказав адмірал.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україні нібито не потрібна мобілізація 500 000 осіб, про що раніше заявляли Генштаб і тодішній головнокомандувач Валерій Залужний.

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін натомість вважає, що будь-які цифри в контексті мобілізації є хибними, а Україні потрібна системна мобілізація з постійним поповненням армії та підготовкою.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Нині він – на доопрацюванні.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

На 19 березня профільний комітет розглянув 1500 поправок до нового мобілізаційного законопроєкту.

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