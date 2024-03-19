Сенатор Грем закликав нардепів "швидше" схвалити законопроєкт про мобілізацію – WP

Ліндсі Грем фактично заблокував у лютому американський пакет з допомогою Україні на $60 млрд

Ліндсі Грем (Фото: ЕРА)

"Проукраїнський" сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час вчорашнього візиту до Києва закликав українських парламентарів схвалити законопроєкт про мобілізацію. Про це повідомляє The Washington Post.

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Зазначається, що Грем закликав українських нардепів до "швидких законодавчих дій" на тлі того, що американські законодавці досі не можуть схвалити закон з допомогою Україні на $60 млрд.

Грем був одним із сенаторів, який голосував проти законопроєкту з допомогою Україні.

Сенатор наголосив, що українці "мають засновувати свої рішення щодо мобілізації, не зважаючи на те, чи підтримуватимуть США їх надалі".

"Що б ми не робили, ви повинні боротися. Незалежно від того, що ми робимо, ви воюєте за себе", – сказав він.

ДОВІДКА У лютому 2024 року Грем фактично зірвав затвердження Сенатом пакета допомоги для України, несподівано виступивши проти. Журналісти У лютому 2024 року Грем фактично зірвав затвердження Сенатом пакета допомоги для України, несподівано виступивши проти. Журналісти The Hill писали , що таке рішення Грема викликало обурення та лють навіть у його однопартійців, які розраховували на підтримку сенатора. Водночас Грем продовжував позиціювати себе як "друга України".

18 березня 2023 року Грем зустрівся з президентом Зеленським, політики обговорили ситуацію на фронті та військову допомогу, яка необхідна Україні. Також темою були євроатлантична інтеграція, посилення санкційного тиску та використання заморожених активів РФ на підтримку України.

Сенатор заявив, що ініціює законопроєкт про визнання Росії державою – спонсором тероризму згідно з законодавством США.

Учора представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки у Сил оборони закінчуються боєприпаси.

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