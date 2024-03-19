Сенатор Грэм призвал нардепов "скорее" принять законопроект о мобилизации – WP
"Проукраинский" сенатор-республиканец Линдси Грэм во время вчерашнего визита в Киев призвал украинских парламентариев принять законопроект о мобилизации. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что Грэм призвал украинских нардепов к "скорейшим законодательным действиям" на фоне того, что американские законодатели до сих пор не могут одобрить закон с помощью Украине на $60 млрд.
Грэм был одним из сенаторов, голосовавших против законопроекта с помощью Украине.
Сенатор подчеркнул, что украинцы "должны основывать свои решения по мобилизации, несмотря на то, будут ли США поддерживать их в дальнейшем".
"Что бы мы ни делали, вы должны бороться. Независимо от того, что мы делаем, вы сражаетесь за себя", – сказал он.
- 18 марта 2023 года Грэм встретился с президентом Зеленским, политики обсудили ситуацию на фронте и военную помощь, которая необходима Украине. Также темой была евроатлантическая интеграция, усиление санкционного давления и использование замороженных активов РФ для поддержку Украины.
- Сенатор заявил, что инициирует законопроект о признании России государством – спонсором терроризма согласно законодательству США.
- Вчера представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине срочно нужно продление военной помощи США, поскольку у Сил обороны заканчиваются боеприпасы.
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