Сенатор Грэм призвал нардепов "скорее" принять законопроект о мобилизации – WP

Линдси Грэм фактически заблокировал в феврале американский пакет с помощью Украине на $60 млрд

Линдси Грэм (Фото: ЕРА)

"Проукраинский" сенатор-республиканец Линдси Грэм во время вчерашнего визита в Киев призвал украинских парламентариев принять законопроект о мобилизации. Об этом сообщает The Washington Post.

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Отмечается, что Грэм призвал украинских нардепов к "скорейшим законодательным действиям" на фоне того, что американские законодатели до сих пор не могут одобрить закон с помощью Украине на $60 млрд.

Грэм был одним из сенаторов, голосовавших против законопроекта с помощью Украине.

Сенатор подчеркнул, что украинцы "должны основывать свои решения по мобилизации, несмотря на то, будут ли США поддерживать их в дальнейшем".

"Что бы мы ни делали, вы должны бороться. Независимо от того, что мы делаем, вы сражаетесь за себя", – сказал он.

СПРАВКА В феврале 2024 года Грэм фактически сорвал утверждение Сенатом пакета помощи для Украины, неожиданно выступив против. Журналисты В феврале 2024 года Грэм фактически сорвал утверждение Сенатом пакета помощи для Украины, неожиданно выступив против. Журналисты The Hill писали , что такое решение Грэма вызвало возмущение и ярость даже у его однопартийцев, рассчитывавших на поддержку сенатора. В то же время Грэм продолжал позиционировать себя как "друга Украины".

18 марта 2023 года Грэм встретился с президентом Зеленским, политики обсудили ситуацию на фронте и военную помощь, которая необходима Украине. Также темой была евроатлантическая интеграция, усиление санкционного давления и использование замороженных активов РФ для поддержку Украины.

Сенатор заявил, что инициирует законопроект о признании России государством – спонсором терроризма согласно законодательству США.

Вчера представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине срочно нужно продление военной помощи США, поскольку у Сил обороны заканчиваются боеприпасы.

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