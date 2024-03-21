Сырский – делегации НАТО во главе с Бауэром о нуждах ВСУ: Приоритеты – боеприпасы и ПВО

После встречи участники почтили у Стены памяти воинов, погибших за Украину

Александр Сырский и Роб Бауэр (Фото: Facebook)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский и глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр обсудили ключевые потребности Сил обороны. Среди приоритетов: боеприпасы и противовоздушная оборона. Это они обсудили на встрече с делегацией НАТО, сообщил главком.

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Сырский проинформировал, что во время встречи с делегацией, кроме разговора о ключевых потребностях Украины, он также обсудил с делегацией ситуацию на поле боя.

Он отметил, что поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку. После встречи участники почтили у Стены памяти воинов, погибших за Украину.

17 февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование. К инициативе присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

19 марта немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил о том, что страна возместит расходы на 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

20 марта премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина ожидает первые поставки боеприпасов от Чехии уже в апреле.