Сирський – делегації НАТО на чолі із Бауером про потреби ЗСУ: Пріоритети – боєприпаси та ППО

Після зустрічі учасники вшанували біля Стіни пам'яті воїнів, які загинули за Україну

Олександр Сирський та Роб Бауер (Фото: Facebook)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер обговорили ключові потреби Сил оборони. Серед пріоритетів – боєприпаси та протиповітряна оборона, повідомив головком.

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Сирський проінформував, що під час зустрічі із делегацією НАТО, окрім розмови про ключові потреби України, він також обговорив із делегацією ситуацію на полі бою.

Він подякував колегам з НАТО за всебічну та послідовну підтримку. Після зустрічі учасники вшанували біля Стіни пам'яті воїнів, які загинули за Україну.

17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування. До ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

19 березня німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив про те, що країна покриє витрати на 180 000 артилерійських боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.

20 березня прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Україна очікує на перші постачання боєприпасів від Чехії вже у квітні.